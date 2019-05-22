СЕГОДНЯ 02:56 2019-05-22T05:04:00+03:00

Пенсионерка и школьница оказались под колесами машин в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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В минувшие сутки в Хабаровске произошли две дорожных аварии, в которых пострадали пешеходы. Первое происшествие случилось на перекрестке улиц Волочаевская-Ленина. Водитель, управлявший машиной Nissan Note, хотел повернуть, но не заметил переходящую на зеленый свет дорогу 82-летнюю пенсионерку. Как результат, пожилая женщина оказалась под колесами авто.

Как сообщил информированный источник, врачи диагностировали у пострадавшей закрытый косой перелом пятой плюсневой кости левой стопы с удовлетворительным положением отломков. Хабаровчанку доставили в травмпункт. По предварительной информации, автолюбительница, сидевшая за рулем, была трезва.

Второе происшествие случилось на улице Демьяна Бедного. Водитель на машине Toyota Ipsum проезжал регулируемый перекресток с улицей Краснодарской. При этом маневр мужчина совершил, когда на светофоре горел желтый свет. В итоге под колесами машины оказалась девятилетняя школьница. Девочка шла на учебу, на ее одежде были светоотражающие элементы. Предварительно известно, что на момент происшествия водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU