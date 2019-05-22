2019-05-22T04:11:09+03:00
Политика

Военные инженеры из Хабаровского края на первом месте среди понтонеров

Таков итог конкурса «Открытая вода»
Ольга КИВА
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Военные инженеры из Хабаровского края на первом месте среди понтонеровВоенные инженеры из Хабаровского края на первом месте среди понтонеровФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошел окружной этап конкурса «Открытая вода». В состязании профессионального мастерства участвовали военные инженеры понтонно-переправочных подразделений. С этой задачей бойцы справились на отлично, чем и заслужили первое место.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, на втором месте оказалась команда Приморского объединения, а третье место заняли понтонеры Забайкальского объединения округа. Для начала участники провели инженерную разведку водной преграды и использовали для этого специальную надувную лодку.

Дальше конкурсанты оборудовали проходы через противотанковый ров и съезд к водной преграде. Для выполнения этой задачи использовали путепрокладчик БАТ-2. Потом военнослужащие развернули паромную переправу и перебросили военную технику на другой берег. Также участникам нужно было перебросить десантные группы с использованием плавающих транспортеров.

Победители конкурса отправятся на этой неделе во Владимирскую область на Всеармейский этап конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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