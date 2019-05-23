У пчеловодов в Хабаровском крае появится своя ассоциация

СЕГОДНЯ 04:07 2019-05-23T04:07:48+03:00

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В Хабаровском крае собираются создать ассоциацию пчеловодов. Предполагается, что с ее помощью получится эффективнее решать проблемы отрасли и продвигать продукцию местных производителей на внешний и внутренний рынки.

Как сообщили в региональном минсельхозе, в крае собираются скорректировать действующие меры поддержки пчеловодов. Кроме того, в крае планируют развивать экспортные поставки меда, а также ввести компенсации затрат на исследования продукции.

В Хабаровском крае поставили цель повысить конкурентоспособность продукции и решить проблемы, которые мешают ее достичь. Так, среди факторов, которые тормозят развитие пчеловодства – это массовая вырубка липы лесопромышленниками.

Также власти края помогут пчеловодам сбывать свою продукцию. Для этого уже создают сеть закупа фермерской продукции. Участвовать в этом проекте уже пожелали пчеловоды из Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU