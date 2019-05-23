2019-05-23T06:30:15+03:00
Общество

Депутата на Камчатке осудили за пьяную езду на снегоходе

Слуга народа устроил заезд поздно вечером
Ольга КИВА
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Депутата на Камчатке осудили за пьяную езду на снегоходеДепутата на Камчатке осудили за пьяную езду на снегоходеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке сельский депутат оказался на скамье подсудимых за пьяную езду. При этом слуга народа выбрал не машину, а снегоход. В рискованную поездку мужчина отправился поздно вечером, когда стемнело.

- Происшествие случилось в марте этого года. Фигурант взял снегоход марки «Буран С-640» и отправился в путь. Неизвестно чем могло закончиться это развлечение, только полицейские успели его остановить. Далее депутат прошел медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили алкогольное опьянение, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге слуга народа оказался на скамье подсудимых. Суд назначил для него наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. При этом служители Фемиды учли, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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