2019-05-23T07:39:02+03:00
Общество

Молодежи в Хабаровском крае рассказали, как и где найти работу

Участников встречи просветили насчет нюансов составления резюме и выбора работодателя
Ольга КИВА
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Молодежи в Хабаровском крае рассказали, как и где найти работуМолодежи в Хабаровском крае рассказали, как и где найти работуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне, 22 мая, в Хабаровске прошла информационная встреча для молодежи и выпускников, касающаяся трудоустройства. На сегодняшний день трудоустроиться тем, у кого мало или совсем нет опыта, довольно сложно. В основном речь идет о людях в возрасте до 29 лет.

- Работодатели, как правило, хотят заполучить в штат сотрудников с большим опытом и багажом знаний за плечами, а на сайтах по поиску вакансий появляется множество неактуальных вакансий. Участникам встречи рассказали, как составить резюме, вести себя на собеседовании, выстраивать отношения с работодателем, искать работу, побороть сомнения в себе, - рассказали в комитете по труду и занятости населения в Хабаровском крае.

Участников встречи также заинтересовала программа поддержки малого бизнеса, и они активно задавали вопросы о том, как грамотно реализовать их собственные идеи. Тех, кто сейчас находится в поиске работы, приглашают обратиться по адресу: улица Пионерская, 70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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