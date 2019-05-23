Скандиходы впервые разыграют медали в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-23T09:30:10+03:00

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В краевой столице собираются устроить соревнования по северной ходьбе. Ее также называют скандинавской. Этот вид спорта внесли во Всероссийский реестр видов спорта в качестве дисциплины спортивного туризма в марте этого года. Участвовать в мероприятии приглашают всех желающих.

Как отметили в региональном отделении по Хабаровскому краю Федерации скандинавской ходьбы, соревнования пройдут 1 июня в рамках «Зеленого марафона». Маршруты проложат в парковой зоне стадиона имени Ленина. Так, для начинающих спортсменов установили дистанцию в два и четыре километра без времени.

Отметим, что это будут первые на Дальнем Востоке соревнования. Во время состязаний жюри будут оценивать время прохождения дистанции и техники. Как и в обычной спортивной ходьбе могут начисляться штрафные баллы, к примеру, за переход на бег, использование одной палки, недостаточный вынос руки вперед и назад, и так далее. Победителям и призерам вручат медали и грамоты, остальным участникам – дипломы об участии.

Регистрация на соревнования по телефону 633-644. Также подать заявку можно непосредственно перед стартом с 8:00 до 9:00 на стадионе имени Ленина, у бокового входа в УКСК. Начало соревнований в 9.30. Обязательное требование к участникам – справка от терапевта о допуске к турниру.

ИСТОЧНИК KP.RU