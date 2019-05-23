Тысячи гектаров заброшенной ценной земли нашли в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-23T09:58:22+03:00

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В Хабаровском крае продолжается инвентаризация земли. Цель этого мероприятия – выявить сельхозземли, которые не используют по назначению. Их наличие тормозит развитие отрасли в целом. На сегодняшний день проверку прошли только два района – имени Лазо и Вяземский. В общей сложности инспекторы обнаружили около 15 тысяч гектаров заброшенных ценных земель.

- Почему их не использовали по назначению, пока разбираются в региональном управлении Россельхознадзора. Дальше проверку проведут в Бикинском, Амурском и Комсомольском районах, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Всего в регионе насчитывается около 400 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Из них 242 тысячи – это сельхозугодья. При этом 219 тысяч гектаров находятся в муниципальной и неразграниченной муниципальной собственности. К слову, на сегодняшний день в регионе до конца не сформирована единая база о землях сельхозназначения, свободных от прав третьих лиц. Как результат, сельхозземли не используются по назначению, они зарастают кустарниками, мелколесьем, что приводит в потере плодородия почв.

ИСТОЧНИК KP.RU