Штраф, наркотики и запрет на выезд за границу случились в жизни биробиджанца

СЕГОДНЯ 04:52 2019-05-24T05:43:10+03:00

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Биробиджанец не смог выехать за границу из-за своих проступков. Мужчина попался на хранении наркотиков, за что ему выписали уголовный штраф, но платить он, понятное дело, не торопился. Тогда в отношении должника началось исполнительное производство.

- По предварительной информации, у нарушителя нашли гашишное масло в смеси с табаком массой 1,6 грамма. Он получил наркотик у распространителя, положил в карман своей «олимпийки». Потом увидел полицейских и попытался избавиться от вещества, однако ему это не удалось, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Над нарушителем был суд, по решению которого мужчина должен был заплатить 10 тысяч рублей штрафа. Об этой сумме он вспомнил, только когда попытался купить путевку, чтобы провести время за границей. На тот момент биробиджанец не смог бы покинуть пределы страны. Ему пришлось быстро оплатить свой долг и только после этого мужчину выпустили за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU