2019-05-24T05:43:10+03:00
Общество

Штраф, наркотики и запрет на выезд за границу случились в жизни биробиджанца

Мужчина отправился в путешествие, как только рассчитался по долгам
Ольга КИВА
Поделиться:
Штраф, наркотики и запрет на выезд за границу случились в жизни биробиджанцаШтраф, наркотики и запрет на выезд за границу случились в жизни биробиджанцаФото: Элина ОГАНЕСЯН
Изменить размер текста:

Биробиджанец не смог выехать за границу из-за своих проступков. Мужчина попался на хранении наркотиков, за что ему выписали уголовный штраф, но платить он, понятное дело, не торопился. Тогда в отношении должника началось исполнительное производство.

- По предварительной информации, у нарушителя нашли гашишное масло в смеси с табаком массой 1,6 грамма. Он получил наркотик у распространителя, положил в карман своей «олимпийки». Потом увидел полицейских и попытался избавиться от вещества, однако ему это не удалось, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Над нарушителем был суд, по решению которого мужчина должен был заплатить 10 тысяч рублей штрафа. Об этой сумме он вспомнил, только когда попытался купить путевку, чтобы провести время за границей. На тот момент биробиджанец не смог бы покинуть пределы страны. Ему пришлось быстро оплатить свой долг и только после этого мужчину выпустили за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Биробиджане 26 мая ограничат проезд из-за шествия в честь Дня пограничника
В Хабаровске подвели итоги хоккейного сезона центра развития хоккея «Амур»
За «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в Крым
Человеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на Сахалине
Незаконным деликатесом собирался угостить знакомых сельчанин в Хабаровском крае
Медведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае заканчивается подготовка к переходу на цифровое телевидение
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края возьмут под контроль ремонт автодорог региона
Осужденного в Хабаровском крае еще раз осудят, но уже за избиение охранника
Рок-тусовка «Невельской» намечается в Хабаровске 25 мая
Хабаровчанку «развели» на деньги за счет выигранного в лотерее телефона
Погода в Хабаровске на 24 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Жильцы 14 аварийных домов в Комсомольске получат новое жилье
В Хабаровском крае нашли одного из четырех пропавших рыбаков
Тысячи гектаров заброшенной ценной земли нашли в Хабаровском крае
Скандиходы впервые разыграют медали в Хабаровске
В Хабаровском крае выскажут свое мнение о ЕГЭ
На чемпионате Европы по киокусинкай спортсмены из Хабаровского края завоевали 11 золотых медалей
Присмотрел за квартирой со злым умыслом предприимчивый комсомольчанин
Молодежи в Хабаровском крае рассказали, как и где найти работу
В Хабаровске поздравили лучших предпринимателей
Депутата на Камчатке осудили за пьяную езду на снегоходе
Фейерверк на день рождения Хабаровска: где и когда будет
Долги по алиментам довели комсомольчанина до ареста
"Неделя сметчика. Дальний Восток": впервые в регионе пройдет в Хабаровске
У пчеловодов в Хабаровском крае появится своя ассоциация
Масштабный ремонт дорог начнется на перекрестке Краснореченской и Суворова в Хабаровске