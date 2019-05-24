Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края возьмут под контроль ремонт автодорог региона

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-24T05:17:00+03:00

О том, как исправить ситуацию на дорогах края, говорилось на специальном совещании в региональном парламенте Фото: Законодательная дума Хабаровского края

О том, как исправить ситуацию на дорогах края, говорилось на специальном совещании в региональном парламенте

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- В первую очередь мы должны обеспечить контроль и надзор за дорогами и работой дорожных структур! - заявил, открывая совещание с участием депутатов Законодательной Думы края, представителей органов исполнительной власти края, управления ГИБДД, органов местного самоуправления, а также компаний «РФП Групп» и «Полиметал УК», спикер краевого парламента Сергей Луговской.

Сергей Луговской заявил о готовности депутатского корпуса к законодательному урегулированию проблем, связанных с ненормативном состоянием дорог в крае.Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Он призвал собравшихся к поиску конструктивный решений и балансу между интересами предприятий, осуществляющих грузоперевозки, и автотранспортной доступностью населенных пунктов края. Председатель думы также заявил о готовности депутатского корпуса к законодательному урегулированию всех проблем, связанных с ненормативном состоянием отдельных участков дорог в крае.

- У людей уже крик души, они в своих районах не могут проехать! Для некоторых автомобильная дорога является единственной транспортной артерией. Это касается района Имени Полины Осипенко, в Совгавани и Ванино дороги разбиты. Все главы районов, которые к нам обратились, говорили о том, что дороги разбиты и невозможно провезти грузы для обеспечения жизнедеятельности населения. Достаточно большие расстояния дорог не просто находятся в ненормативном состоянии, а их практически нет! - отметил Сергей Луговской .

Председатель комитета Законодательной Думы края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник: из-за аварийного состояния происходят постоянные съезды, дорожно-транспортные происшествия.Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Обращения в Думу поступили по поводу дорог Березовый-Бриакан-им. П. Осипенко, Селихино-Николаевск-на-Амуре и других. Принимавшие участие в совещании депутаты Татьяна Мовчан и Валерий Постельник задавали вопросы относительно дорог, проходивших через их избирательные округа.

- Нам надо понимать, когда мы на имеющиеся средства можем привести в нормальное состояние гравийные дороги, чтобы люди могли передвигаться по ним безопасно! Я депутат по Амурскому муниципальному району, но хотел бы обратить внимание на дорогу района им. Полины Осипенко, так как ею пользуются и предприятия моего избирательно округа. Так у них экономика падает, грузы не завозятся, машины пройти не могут! Если плохой подрядчик выиграл конкурс, ну давайте его поменяем, дорога должна функционировать, – обратился к представителям исполнительной власти региона председатель комитета Законодательной Думы края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник. Он также подчеркнул, что из-за аварийного состояния происходят постоянные съезды, дорожно-транспортные происшествия.

Как сообщил начальник КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» Олег Федоров, в настоящее время в краевом управлении находится более 2,2 тысяч километров дорог. На их содержание в бюджете заложено 200 миллионов рублей, что крайне мало.

- На содержание одного километра гравийной дороги в год в среднем требуется 700 тысяч рублей, асфальтированной – один миллион рублей. Поэтому будем обращаться и в Законодательную Думу по увеличению финансирования, – сказал главный заказчик дорожных работ в крае.

В числе других причин плачевного состояния дорог Олег Федоров назвал погодные условия, а именно последствия бесснежной зимы, а также заключение основного контракта на выполнение дорожных работ с молодым предприятием, не имеющего достаточного количества техники.

- В управлении мы поменяли 25 человек. Ушли врачи, менеджеры, работники культуры, пришли люди с опытом работы в дорожной отрасли, – сказал руководитель Хабаровскуправтодора. – Благодаря практически круглосуточной работе специалистов нам удалось передать одну дорогу - Лидога – Ванино на федеральный уровень.

- Мы вчера только ехали и видели: как ходят лесовозы, так и ходят, несмотря на проливной дождь, и никого не замечают. Дорога такая, что проехать местами просто невозможно, а ведь у нас пассажирское сообщение только по автодороге, самолеты не летают. По ней также везут товары первой необходимости, продовольствие, идет северный завоз, – высказался на совещании председатель Собрания депутатов муниципального района им. Полины Осипенко Александр Еремин.

Председатель комитета Думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭКа Сергей Сокуренко обратил внимание на рациональное использование финансовых средств бюджета и пополнение дорожного фонда края.

Константин Алимбеков, врио заместителя начальника отдела дорожно-технического надзора управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, проинформировал депутатов, что органами исполнительной власти совместно с Управлением ГИБДД подготовлен проект нового постановления, которое позволит совместными усилиями правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Хабаровскуправтодора весовой контроль на дорогах обеспечивать.

- В первую очередь мы должны обеспечить контроль и надзор за дорогами и работой дорожных структур, чтобы они и ремонты производили, и с подрядчиками взаимодействовали с теми, которые качественно выполняют свою работу. В самое ближайшее время в проблемные районы должна выехать дорожная техника, должен обеспечиваться контроль движения большегрузных автомобилей, и все должны выполнять свои обязательства, – подчеркнул спикер краевого парламента.

Сергей Луговской добавил, что речь идет о выполнении поручений губернатора Сергея Фургала. Депутаты краевого парламента договорились с коллегами из районов в конце мая снова обсудить, как начали исполняться обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU