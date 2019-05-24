Нефть «отравила» реку Амур возле турбазы в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-24T08:32:14+03:00

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В Хабаровске рядом с одной из баз произошло экологическое правонарушение. Дело в том, что в реку Амур сбрасывали нефтепродукты. Такое печальное событие общественники не оставили без внимания – они инициировали проверку

- Как позже выяснилось, сброс нефтепродуктов случился из трубы, принадлежащей ТЭЦ-1. Эксперты провели исследования проб воды и выяснили, что в реке содержатся нефтепродукты, железо и фенолы, - рассказали в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Чтобы исправить ситуацию, правоохранители направили в суд иск с требованием обеспечить нормальную очистку вод. При этом процедуру должны были проводить с учетом нормативных требований. На данный момент заявление находится на рассмотрении, организацию-нарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в реку. Постановление в отношении должностного лица находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU