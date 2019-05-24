2019-05-24T10:50:53+03:00
Общество

Аисты атаковали Хабаровский край

Ранее такого нашествия пернатых не доводилось наблюдать
Ольга КИВА
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Аисты атаковали Хабаровский крайАисты атаковали Хабаровский крайФото: Иван ВИСЛОВ
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В природном парке «Шереметьевский» аисты оккупировали территорию. Пернатые вьют гнезда в лесу, при этом плотность их «застройки» настолько велика, что в зоне максимальной видимости удалось насчитать 12 гнезд. И, как говорится, чем дальше в лес…

- Аистинные гнезда разных размеров, расстояние между ними может достигать 15-20 метров. К слову, еще пару лет назад дальневосточные аисты не прилетали в таком большом количестве. Вполне возможно, что у пернатых при такой численности могут возникнуть проблемы с пропитанием, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что при осмотре природного парка «Шереметьевский» специалисты наблюдали за полетами черноплечего луня, соколов, чеглока, китайской иволги, серых скворцов, белых цапель, уток-мандаринок и крякв. На их пути встречались следы косули, енотовидной собаки, нашли взрослую сибирскую лягушку, что большая редкость для этого сезона. Залетели в край и два японских журавля прошлого года рождения. Журавлей в парке не видели уже много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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