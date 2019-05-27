В Хабаровском крае восстанавливают сгоревшие леса

СЕГОДНЯ 03:45 2019-05-27T03:45:19+03:00

Для этого уже засеяли теплицы общей площадью в полтора гектаров

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае начался сезон лесовоспроизводства. Другими словами, в регионе вырастят новые деревья, которые позже «переедут» на место выжженных лесов. Лесники уже засеяли в общей сложности 27 теплиц общей площадью в полтора гектара.

- На сегодняшний день в крае насчитывается 45 теплиц, где сажают деревья с закрытой корневой системой. Отметим, что самая распространенная порода в дальневосточной тайге – это даурская лиственница. К слову, специалистам придется потрудиться, чтобы сеянцы достигли стандартных размеров - около 20 сантиметров, - рассказали в пресс-службе в краевом управлении лесами.

Завершить первый этап работ специалисты лесхозов планируют к началу июня, а к осени сенцы уже будут готовы для пересадки в леса. Отметим, что с 20 мая лесники посевы начались и в питомниках. На полях с открытой корневой системой собираются выращивать сосну кедровую и ель аянскую.

ИСТОЧНИК KP.RU