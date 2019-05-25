Корабелы Комсомольска-на-Амуре пытаются нагнать сроки сдачи паромов для Сахалина

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-25T10:26:02+03:00

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Над заказом работают около 300 кораблестроителей, проект масштабный паром высотой с пятиэтажный дом. Из-за размеров он строился в разных цехах, сейчас идет уникальная операция по сборке блоков, завершиться они должны уже в этом месяце.

Строительство идет круглосуточно, но в сроки амурские корабелы все равно не укладываются – завод, как и вся Объединенная судостроительная корпорация попал под санкции.

- Начинка судна – это крупное оборудование - в основном импортного производства. Мы потеряли время из-за поставщиков, но сейчас эти проблемы решены. Все оборудование уже законтрактовано, часть из него уже прибыло на завод, в том числе рулевые устройства, - рассказал Юрий Лысенков, главный строитель АСЗ.

Как только сварка корпуса завершиться, паром выведут на воду для достройки.

Напомним, что судостроители должны сдать два парома которые будут курсировать на линии Ванино – Холмск. Суда имеют три грузовые палубы, которые вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость – 150 человек. Стоимость двух паромов составляет почти 10 миллиардов рублей. Сдача первого судна запланирована на лето 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU