2019-05-25T10:26:02+03:00
Общество

Корабелы Комсомольска-на-Амуре пытаются нагнать сроки сдачи паромов для Сахалина

Работа по сборке судна идет практически круглосуточно
Василий ЗАДУНАЕВ
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Корабелы Комсомольска-на-Амуре пытаются нагнать сроки сдачи паромов для СахалинаКорабелы Комсомольска-на-Амуре пытаются нагнать сроки сдачи паромов для СахалинаФото: Правительство Хабаровского края
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Над заказом работают около 300 кораблестроителей, проект масштабный паром высотой с пятиэтажный дом. Из-за размеров он строился в разных цехах, сейчас идет уникальная операция по сборке блоков, завершиться они должны уже в этом месяце.

Строительство идет круглосуточно, но в сроки амурские корабелы все равно не укладываются – завод, как и вся Объединенная судостроительная корпорация попал под санкции.

- Начинка судна – это крупное оборудование - в основном импортного производства. Мы потеряли время из-за поставщиков, но сейчас эти проблемы решены. Все оборудование уже законтрактовано, часть из него уже прибыло на завод, в том числе рулевые устройства, - рассказал Юрий Лысенков, главный строитель АСЗ.

Как только сварка корпуса завершиться, паром выведут на воду для достройки.

Напомним, что судостроители должны сдать два парома которые будут курсировать на линии ВаниноХолмск. Суда имеют три грузовые палубы, которые вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость – 150 человек. Стоимость двух паромов составляет почти 10 миллиардов рублей. Сдача первого судна запланирована на лето 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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