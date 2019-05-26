Коменданты Восточного военного округа сдали нормативы по физической и огневой подготовке
В Хабаровском крае на базе Регионального управления военной полиции Восточного военного округа состоялись сборы с военными комендантами военных комендатур округа.
Как сообщили в пресс-службе ВВО, на сборах коменданты сдали зачеты на знание нормативно-правовых документов, выполнили нормативы по огневой и физической подготовке. Представители правоохранительных органов поделились с участниками сборов своим многолетним опытом.
- Особое внимание организаторы сборов уделили рассмотрению вопросов подготовки к проведению учений различного уровня, в том числе участию подразделений военной полиции в масштабных маневрах в летнем периоде обучения. Офицеры ознакомились с ходом подготовки сборной команды округа, которая выступит во Всеармейском этапе конкурса "Страж порядка", рассказали в пресс-службе округа.
На сборах подвели итоги деятельности за зимний период обучения и поставили задачи на летний период обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU