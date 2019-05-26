Коменданты Восточного военного округа сдали нормативы по физической и огневой подготовке

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-26T11:02:41+03:00

Комендантов Восточного военного округа собрали в Хабаровске, на базе Регионального управления военной полиции ВВО Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Сборы военных комендантов прошли в Хабаровском крае, на базе Регионального управления военной полиции

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае на базе Регионального управления военной полиции Восточного военного округа состоялись сборы с военными комендантами военных комендатур округа.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, на сборах коменданты сдали зачеты на знание нормативно-правовых документов, выполнили нормативы по огневой и физической подготовке. Представители правоохранительных органов поделились с участниками сборов своим многолетним опытом.

- Особое внимание организаторы сборов уделили рассмотрению вопросов подготовки к проведению учений различного уровня, в том числе участию подразделений военной полиции в масштабных маневрах в летнем периоде обучения. Офицеры ознакомились с ходом подготовки сборной команды округа, которая выступит во Всеармейском этапе конкурса "Страж порядка", рассказали в пресс-службе округа.

На сборах подвели итоги деятельности за зимний период обучения и поставили задачи на летний период обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU