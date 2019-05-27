Хабаровчане прошли Крестным ходом в память о святых Кирилле и Мефодии

СЕГОДНЯ 05:19 2019-05-27T05:19:07+03:00

К шествию присоединились более двух с половиной тысяч горожан

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В краевой столице на минувших выходных горожане прошли Крестным ходом в память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. К шествию присоединись более двух с половиной тысяч горожан. Среди участников были представители духовенства и администрации города, а также преподаватели и студенты Хабаровской духовной семинарии, прихожане городских храмов, воспитанники воскресных школ, военнослужащие и спортсмены.

- Шествие устроили 26 мая сразу после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Участники Крестного хода дошли до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, где был совершен молебен святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. По окончании молебна священнослужители окропили верующих святой водой. Завершился праздник народными гуляньями и концертом в парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Напомним, что зарождение славянской письменности и культуры началось в 862 году. Основоположниками в этой области считаются святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Когда князь Владимир принял Православие, крестил Русь, то и кириллица стала неотъемлемой частью общения. Благодаря этому и появился великий и могучий русский язык, который по своему уникальному одухотворению, наверно, не имеет равных среди всех языков.

ИСТОЧНИК KP.RU