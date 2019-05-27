Приезжий в Хабаровске обогащался за счет технических нюансов банкоматов

СЕГОДНЯ 05:55 2019-05-27T05:55:12+03:00

Те, кто стоял за фигурантом в очереди невольно завершали его финансовую операцию за свой счет

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В краевой столице задержали подозреваемого в кражах денег с чужих банковских карт. При этом молодой человек не брал чужой «пластик», а просто использовал технический нюанс банкоматов. 23-летний фигурант из Николаевска-на-Амуре с помощью бесконтактной банковской карты переводил деньги на номер телефона, но не завершал операцию и отходил. Человек, стоявший за ним в очереди, вставлял свой «пластик» и система автоматически заканчивала предыдущую операцию и списывала со счета потерпевшего указанную сумму.

- По версии следствия, фигурант промышлял в разных районах города. В основном он выбирал банкоматы, где были небольшие очереди. Полученные незаконным путем деньги, парень обналичивал с помощью электронных платежных систем, а также через банковскую карту знакомого. «Выручку» фигурант тратил на покупку наркотиков, а также спускал на игры в спортивных интернет-тотализаторах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При обыске у подозреваемого нашли банковские карты, электронные носители информации, сим-карты различных операторов мобильной связи и сотовые телефоны. На данный момент известно, что фигурант причастен к девяти эпизодам, общая сумма ущерба – 50 тысяч рублей. В отношении парня завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

Жителей Хабаровска, пострадавших от подобных преступлений, убедительно просят прийти в ближайший отдел полиции и подать заявление. Также сообщить о правонарушении можно по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU