2019-05-27T11:39:37+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель в Хабаровске чуть не погубил пять пассажиров

Мужчина не справился с управлением и выехал за пределы дороги
Ольга КИВА
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Неизвестный водитель в Хабаровске чуть не погубил пять пассажировНеизвестный водитель в Хабаровске чуть не погубил пять пассажировФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 26 мая в краевой столице случилась авария, в которой пострадали сразу пять человек. Все они находились в одной машине. По предварительным данным, автомобилем Toyota Camry управлял мужжчина, личность которого пока выяснить не удалось. Он ехал по улице Ленина, однако в пути не справился с управлением – иномарка выехала за пределы проезжей части.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, среди пострадавших люди в возрасте от 29 до 32 лет. У двоих сотрясение головного мозга, один сильно ударился лицом. У одного пострадавшего перелом большеберцовой кости и переломы обеих лодыжек, еще один пассажир отделался ушибом грудной клетки.

На данный момент уже вынесли определение о возбуждении административного дела. Разбирательства по поводу этого инцидента продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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