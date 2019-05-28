2019-05-28T02:51:29+03:00
Происшествия

Собака погибла во время пожара в одной из квартир Биробиджана

Питомец не смог выбраться из помещения и задохнулся от едкого дыма
Ольга КИВА
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Собака погибла во время пожара в одной из квартир БиробиджанаСобака погибла во время пожара в одной из квартир БиробиджанаФото: Артем КИЛЬКИН
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В одной из квартир в областной столице случился пожар, в результате которого погибла собака. Четвероногий питомец находился дома один, когда случилась беда, он не мог выбраться из помещения и умер, надышавшись едкого дыма.

- Огнеборцы отправились на место происшествия сразу, как только поступило сообщение о происшествии. По прибытии они проникли в помещение, осмотрели его и выяснили, что людей в квартире нет. Огонь успел уничтожить диван, само помещение закоптилось продуктами горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. На данный момент сотрудники пожарной инспекции проводят проверку, также устанавливается ущерб.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам 101 или 112. Если вам известны случаи нарушения требований пожарной безопасности, пожалуйста, сообщите об этом на телефон доверия Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области по номеру (42622) 23-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

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