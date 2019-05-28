Бухгалтер в Хабаровске беспардонно запустил руку в чужой карман

СЕГОДНЯ 03:53 2019-05-28T03:53:55+03:00

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В Хабаровске на скамью подсудимых сядет главный бухгалтер, которого обвиняют в растрате. По версии следствия, 59-летняя женщина придумала простой способ вывести деньги из фирмы, где она работала. Свой план она реализовала с июля 2014 по сентябрь 2016 года.

- Установлено, что подозреваемая в реестре платежей указывала суммы больше, чем нужно, для уплаты налогов компании. Разницу между перечисленной суммой налога и суммой указанной в реестре платежей она перечисляла на счета фиктивных организаций. Владельцем одной из таких компаний оказался сын фигурантки. Суммы, поступающие на счет фирмы, женщина занижала, а разницу также переводила в компании. Еще женщина уменьшала суммы кредита, поступавшие на счет организации от банка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, огромную недостачу обнаружила новый бухгалтер, когда проверяла налоговые выписки. В общей сложности ущерб составил четыре миллиона 800 тысяч рублей. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Расследование уже закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении. Если фигурантку признают виновной, то свободы она может лишиться на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU