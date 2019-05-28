2019-05-28T07:17:12+03:00
Общество

Мирян в Хабаровске научат звонить в церковные колокола

На курсы принимают всех желающих старше 16 лет
Ольга КИВА
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Мирян в Хабаровске научат звонить в церковные колоколаМирян в Хабаровске научат звонить в церковные колоколаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске начался набор на курс «Школа церковных звонарей». К обучению допускаются все желающие миряне старше 16 лет. Для зачисления на обучение нужно предварительно подготовить пакет документов. Также предусмотрено пожертвование в три тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, обучать слушателей курса будут с 3 по 14 июля. Чтобы образовательный процесс был удобен, выбрали оптимально удобное время. В будние дни обучение будет проходить с 19:00 до 21:00 часов вечера, а в выходные с 12:00 до 16:30.

Отметим, что слушателям по окончании обучения выдадут сертификаты. Документы и пожертвования от желающих поступить на курс будут принимать в Хабаровской семинарии, расположенной на улице Тургенева, 26. Даты приема заявок - 29 мая, 1 и 2 июля 2019 года с 17:00 до 19:00 часов.

В пакет документов входят копии паспорта (заполненные страницы), флюорографии, а также фотография размером 3х4 сантиметра, заполненная анкета (выдается при подаче документов).

Телефон факультета дополнительного образования 37-71-62 (с 14:00 до 19:00 по будним дням).

ИСТОЧНИК KP.RU

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