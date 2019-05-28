2019-05-28T08:05:14+03:00
Общество

В Комсомольске после сокращений останутся без работы больше двух тысяч человек

Сотрудников уже уволили с судостроительного завода и авиастроительной компании
Ольга КИВА
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В Комсомольске после сокращений останутся без работы больше двух тысяч человекВ Комсомольске после сокращений останутся без работы больше двух тысяч человекФото: Евгения ГУСЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре продолжаются массовые сокращения работников. Так, с декабря 2018 года по май 2019 своих мест лишились 732 сотрудника. В планах предприятий «освободить» еще две тысячи 139 человек. Так, на Амурском судостроительном заводе сократили 276 человек, а на Авиационной холдинговой компании «Сухой» - 179 человек, под угрозой сокращения остаются 349 человек, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры Комсмольска-на-Амуре.

Напомним, что согласно трудового кодекса сокращения работников допускаются, если нет возможности перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Отметим, что работодатель должен учитывать такие обстоятельства, как более высокая производительность труда и квалификация при рассмотрении преимущественного права оставления работников при сокращении. Учитывается семейное положение сотрудника, а также отсутствие в семье сокращаемого других работников с самостоятельным заработком.

После сокращения за сотрудниками сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения. Восстановить нарушенные права работники могут через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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