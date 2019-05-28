СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-28T08:03:26+03:00

Команда из Хабаровского края отличилась на WorldSkills Russia в Казани Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В копилке дальневосточников две медали и три специальных награды за профессионализм

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Сборная Хабаровского края вернулась из Казани с чемпионата WorldSkills Russia с наградами. За призы боролись больше полутора тысяч человек со всей страны. Участники из региона завоевали две медали и три специальных награды за профессионализм.

На чемпионате выступили 27 конкурсантов и 21 эксперт из края. «Бронза» досталась Игорю Ефремову, студенту Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре в компетенции «Токарные работы на станках с числовым программным управлением». «Золото» оказалось в руках Елены Марченко, которая отличилась в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники», - рассказали в краевом министерстве образования.

Специальными наградами отметили представителей Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Махаббата Гулиева, Егора Москвичёва, Данила Солтановского, Анатолия Данилова, Викторию Слободян, Дмитрия Дулесова, Льва Важинского, Екатерину Голобокову, Никиту Степанова, Андрея Капралова в компетенции «Спасательные работы». Также отметили Александру Гаврилову, студентку Хабаровского торгово-экономического техникума, победившую в компетенции «Хлебопечение».

Также получил заслуженную награду преподаватель Амурского политехнического техникума Николай Юрченко в компетенции «Инженерный дизайн (CAD)» Отметим, что в ТОП-100 лучших колледжей и техникумов в 2018 году вошли Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровский технологический колледж и Губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU