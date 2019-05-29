2019-05-29T08:58:01+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края встретился со школьниками перед ЕГЭ

Сегодня ребята сдают математику базового и профильного уровня
Ольга КИВА
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Губернатор Хабаровского края встретился со школьниками перед ЕГЭГубернатор Хабаровского края встретился со школьниками перед ЕГЭФото: Правительство Хабаровского края
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Сегодня, 29 мая, школьники сдают ЕГЭ по математике. Так, базовый уровень выбрали три тысячи 103 человека, а профильный две тысячи 825 человек. Перед началом проверки одну их хабаровских гимназий посетил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Глава региона отметил, что ЕГЭ уравнивает шансы школьников всех регионов страны при поступлении в любой вуз. Сергей Фургал пожелал выпускникам сдать экзамены на отлично. Он также выразил надежду, что ребята останутся жить и работать в Хабаровском крае.

Как сообщили в краевом министерстве образования, результаты экзамена озвучат через две недели. Выполненные работы можно будет посмотреть в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ. В случае несогласия с результатом можно будет подать апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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