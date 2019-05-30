2019-05-30T03:50:03+03:00
Общество

В Хабаровске взялись за газопроводы старше 30 лет

Специалисты при диагностике особое внимание уделяют толщине труб, наличию микротрещин и герметичности сварочных швов
Ольга КИВА
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В Хабаровске взялись за газопроводы старше 30 летВ Хабаровске взялись за газопроводы старше 30 летФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В многоквартирниках Хабаровска пройдет тотальная проверка газопроводов, которым уже больше 30 лет. Во время диагностики специалисты обращают особое внимание на толщину труб, наличие на них микротрещин и герметичности сварочных швов. К слову, в этом году горожане более 900 раз обращались на пульт единой диспетчерской службы и сообщали о запахе газа в домах. Также в краевой столице зарегистрировали 24 угрозы взрыва метана в жилых домах, из них в шести случаях пострадали и погибли люди.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для измерения толщины стенок трубы используют специальный прибор. Нормой считается показатель в 3,5 миллиметра. Герметичность трубы проверяют с помощью газоанализатора. Далее специалисты составляют схему прохождения газовой трубы, проверяют правильность ее окрашивания.

Отметим, что даже положительное заключение экспертизы по газопроводу не освобождает собственников от ответственности соблюдать меры осторожности при обращении с газом. По статистике утечки метана часто происходят по вине собственников, которые оставляют в квартирах включенными конфорки. Напомним, последний взрыв газа случился в 2018 году на улице Трехгорной. Пострадавшего в этом происшествии с ожогами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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