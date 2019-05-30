2019-05-30T05:58:47+03:00
Происшествия

Мужчину обнаружили в горящем доме в Хабаровске

Предположительно погорелец был без признаков жизни
Ольга КИВА
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Мужчину обнаружили в горящем доме в ХабаровскеМужчину обнаружили в горящем доме в ХабаровскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сегодня утром, 30 мая, огнеборцы срочно отправились на улицу Джамбула тушить пожар в доме на двух хозяев. Прибыв на место, пожарные увидели, что горит чердачное помещение и часть одноэтажного строения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огеборцы приняли тушить пламя. Одновременно с этим звено газодымозащитной службы провело разведку помещений. При обследовании квартир обнаружили мужчину, который предположительно был без признаков жизни.

Предварительно известно, что огонь успел охватить территорию площадью около 40 квадратных метров. В тушении пожара задействовали шесть единиц техники, а также 21 человека. На данный момент сотрудники Госпожнадзора выясняют причины возгорания. Проверку также проводят сотрудники правоохранительных органов и Следственного управления СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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