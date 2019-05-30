Молодежные проекты в Хабаровском крае получат гранты

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-30T09:30:08+03:00

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В Хабаровском крае пройдут конкурсы молодежных проектов грантов Губернатора Хабаровского края. Заявки на участие можно будет подать с 3 по 23 июня. К участию допускают кандидатов в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории региона. Также претендовать могут молодежные и детские общественные объединения и муниципальные образования.

Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, в общей сложности сумма грантов составляет 25 миллионов рублей. К слову, в этом году в правила проведения конкурса внесли небольшие изменения, изменили критерии оценки проектов, предоставили возможность прикреплять гарантийные письма, презентации, макеты, дизайн-проекты и другие сопроводительные документы. Также перечень запрещенных расходов в рамках реализации проекта тоже стал немного больше.

Подать заявку на участие можно с помощью автоматизированной информационной системе «Молодежь России» в разделе «Мероприятия». Более подробная информация о конкурсе на сайте комитета по молодежной политике в разделе «Деятельность»/«Грантовая поддержка»/«Конкурсы молодежных проектов на право получения грантов Губернатора края».

Проконсультироваться по написанию проекта и участию в конкурсе можно в Молодежном проектном офисе, по адресу улица Гоголя 21б, кабинет 116. Телефон для справок (4212) 32-30-72, электронная почта: mpo_khv@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU