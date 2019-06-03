2019-06-03T06:47:00+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 3 июня 2019 года: днем до +21, без осадков

Местами в регионе дождливо
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 3 июня 2019 года: днем до +21, без осадковПогода в Хабаровске на 3 июня 2019 года: днем до +21, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Сегодня мы ещё получаем последние приветы от уходящего циклона. А тем временем на подходе тепло из Китая. Оно вклинивается с юго-запада между циклоническими массами, что движутся по широтам с запада на восток. Солнце даст нам насладиться теплом. Во второй половине недели снова ожидаются дожди и облачность.

В Биробиджане небольшой кратковременный дождь. Ветер +8+10. Днем +20+22.

В Хабаровске утром дождь, днем без осадков, вечером возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +19+21. Уровень Амура в краевом центре 234 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 25-30 сантиметров. Температура воды в реке 14,6 С.

В Бикине кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +17+19. Уровень Амура у Города Юности 142 сантиметра.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +10+12. Уровень Амура в устье реки 123 сантиметра.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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