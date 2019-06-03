2019-06-03T07:25:12+03:00
Экономика

Судоремонтному заводу в Хабаровском крае дадут второй шанс

В восстановление предприятия планируют вложить около 225 миллионов рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Судоремонтному заводу в Хабаровском крае дадут второй шансСудоремонтному заводу в Хабаровском крае дадут второй шансФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Охотске планируют восстановить судоремонтный завод. В этот проект инвестор готов вложить около 225 миллионов рублей. Деньги направят не только на реставрацию предприятия, но и его дальнейшее развитие.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, возобновление работы подразумевает проектирование судоремонтного комплекса для ремонта и строительства судов грузоподъемностью до 200 тонн. В перспективе эта цифра может быть увеличена до 500 тонн. В планах создание полноценного производства, 71 рабочего места.

Отметим, что судоремонтный завод находится на территории ТОСЭР «Николаевск». В нее входить восемь площадок - Николаевск-на-Амуре, села Чныррах, Оремиф, Иннокентьевка, мысы Перовского, Кошка, а также река Лонгари и Полянка. В феврале этого года решением премьер-министра Дмитрия Медведева были расширены границы территории опережающего социально-экономического развития за счет включения пяти земельных участков в рабочем поселке Охотск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Многодетным семьям в Хабаровском крае стало проще получить землю в собственность
Туристическую тропу обустроили в заповедных лесах Хабаровского края
«Знакомый сюжет из истории города» покажет молодежь Комсомольска
Отдыхающий в Хабаровске превратился в потерпевшего после пропажи портмоне
На улице Лазо в Хабаровске закроют железнодорожный переезд
Сотни участков леса раздали как «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае
Сельские школы Хабаровского края оснастят цифровым оборудованием
На Хабаровский край будут равняться в области образования детей с инвалидностью
Пострадавшие от взрыва газа в поселке Приамурском в ЕАО получат компенсацию спустя полгода
Погода в Хабаровске на 3 июня 2019 года: днем до +21, без осадков
Женщина и трое детей погибли в пожаре на даче под Хабаровском
На Сахалине осудили преступника, совершившего разбой на ювелирный магазин
В Хабаровском крае началась реконструкция региональных и городских дорог
В Биробиджане поймали похитителей коров из Хабаровска
В результате пожара в Хабаровске обгорел мужчина
В районе им. Полины Осипенко осложняется паводковая обстановка
Думу Хабаровского края будут выбирать по новым правилам
Хабаровские полицейские задержали охотников на цветной металл
Хабаровчане празднует День города
Транспортная карта в Хабаровске не заработает с июня
Хабаровский край пополнит свой бюджет на 9 миллиардов рублей
О погоде в Хабаровском крае и ЕАО