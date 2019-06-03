Судоремонтному заводу в Хабаровском крае дадут второй шанс

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-03T07:25:12+03:00

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В Охотске планируют восстановить судоремонтный завод. В этот проект инвестор готов вложить около 225 миллионов рублей. Деньги направят не только на реставрацию предприятия, но и его дальнейшее развитие.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, возобновление работы подразумевает проектирование судоремонтного комплекса для ремонта и строительства судов грузоподъемностью до 200 тонн. В перспективе эта цифра может быть увеличена до 500 тонн. В планах создание полноценного производства, 71 рабочего места.

Отметим, что судоремонтный завод находится на территории ТОСЭР «Николаевск». В нее входить восемь площадок - Николаевск-на-Амуре, села Чныррах, Оремиф, Иннокентьевка, мысы Перовского, Кошка, а также река Лонгари и Полянка. В феврале этого года решением премьер-министра Дмитрия Медведева были расширены границы территории опережающего социально-экономического развития за счет включения пяти земельных участков в рабочем поселке Охотск.

ИСТОЧНИК KP.RU