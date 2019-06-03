Многодетным семьям в Хабаровском крае стало проще получить землю в собственность

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-03T07:57:31+03:00

Теперь не нужно ждать, пока на участке достроят дом

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Многодетным семьям в Хабаровском крае теперь проще получить землю в собственность под строительство частного жилого дома. Ранее чтобы оформить права на участок нужно было ждать, пока на нем будет построен жилой частный дом, сам надел предоставляли семье в аренду. Теперь же не нужно ждать конца стройки.

- Поправки к региональному закону «О регулировании земельных отношений» приняли Законодательной Думой края 30 мая 2019 года. Напомним, что правом на получение бесплатного участка могут воспользоваться семьи, в которых воспитывают трех и более детей, - рассказали краевом министерстве имущественных отношений.

Отметим, что в рамках нововведений граждане, получившие земельные участки для индивидуального жилищного строительства на праве аренды ранее, могут переоформить их по заявлению в собственность бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU