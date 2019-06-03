Подростки в Хабаровском крае смогут заработать денег

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-03T11:28:32+03:00

Трудоустроить в этом году собираются около полутора тысяч ребят

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Подросткам в Хабаровском крае предоставили прекрасную возможность заработать во время каникул. В общей сложности этим летом собираются трудоустроить около полутора тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Найти подходящие вакансии помогут специалисты центров занятости населения.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, завершится трудовой сезон в августе. В первую очередь трудоустраивать будут подростков из неблагополучных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот. Среди наиболее популярных профессий вожатые, курьеры, младшие воспитатели, делопроизводители, продавцы, гардеробщики, операторы связи, официанты, уборщики и рабочие по благоустройству территории. В среднем в месяц ребята зарабатывают около девяти тысяч рублей. Плюс к этой сумме центры занятости выплачивают материальную поддержку – до четырех тысяч 800 рублей.

Отметим, что несовершеннолетних трудоустраивают на основании закона о занятости населения в Российской Федерации и краевой государственной программы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края».

ИСТОЧНИК KP.RU