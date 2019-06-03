Сладостями неизвестного происхождения торговали в школе Хабаровска

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-03T10:50:04+03:00

На конфетах и леденцах не было маркировки, а у продавца - документов о соответствии

Изменить размер текста: A A

В одной из школ Хабаровска бойко торговали сладостями неизвестного происхождения. Покупали товары сомнительного качества в основном дети. Цена конфет была небольшая – 10-20 рублей за единицу, однако документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, у продавца не оказалось.

- Также при проверке выяснилось, что у леденцов, карамели и мармелада не было маркировки, содержащей сведения о товаре и его изготовителе на русском языке. Это нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». К тому же торговец реализовывал товар с рядом нарушений. В итоге 48 упаковок товара арестовали, а предпринимателя осудили по административному делу. Нарушителя обязали заплатить 30 тысяч рублей штрафа, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Отметим, что продукцию без сопроводительных документов и маркировки признают некачественной и опасной, а значит, ее нельзя продавать и нужно утилизировать. Отсутствие сопроводительных документов и маркировки лишает потребителей права на информацию о товаре и ставит под сомнение безопасность реализуемого товара для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU