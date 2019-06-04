В Хабаровске разыскивают жильцов расселяемых бараков

СЕГОДНЯ 02:29 2019-06-04T03:38:52+03:00

Тех, кто попал в списки «потеряшек», просят как можно быстрее обратиться в администрацию

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В Хабаровске расселение бараков застопорилось из-за того, что некоторых жильцов просто не могут найти. На сегодняшний день уже составили список граждан, которые прописаны в аварийных домах, но их место нахождения до сих пор неизвестно. Жильцов убедительно просят обратиться в городскую администрацию по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет 131, 140. Также можно связаться со специалистами по телефонам 41-98-65, 41-98-69 и 41-98-57.

Как отметили в пресс-службе мэрии, новое жилье взамен существующего аварийного предоставляют с согласия самих жильцов. К слову, в этом году на покупку и предоставление жилплощади обитателям бараков выделили больше 100 миллионов рублей.

Напомним, программа по переселению из домов, признанных аварийными до 2017 года, рассчитана на шесть лет. Для начала новым жильем обеспечат семьи, проживающие в Железнодорожном и Кировском районах. Всего за время действия программы в Хабаровске планируется снести более 80 бараков.

ИСТОЧНИК KP.RU