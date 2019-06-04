Из Фонда Президентских грантов Хабаровскому краю выделили 21 миллион рублей

СЕГОДНЯ 04:57 2019-06-04T08:20:32+03:00

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Итоги первого конкурса Фонда Президентских грантов 2019 года озвучили накануне. На получение господержки претендовали 94 проекта, однако по достоинству члены экспертной комиссии оценили только 13 из них. На реализацию инициатив из Фонда выделят более 21 миллиона рублей.

Как отметили в комитете по молодежной политике края, многие из проектов направлены на реализацию молодежных инициатив. Так, среди предложенных проектов выделили «Оружие победы», призванный повышать историческую грамотность молодежи в регионе. Еще одна оригинальная идея – это Дальневосточный фестиваль «Точка возврата», который будет реализован в течение этого года. На этой площадке кинематографисты-любители Дальнего Востока смогут реализовать свой творческий потенциал.

Отметим, что очередной грантовый конкурс стартует 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU