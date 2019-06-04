2019-06-04T08:20:32+03:00
Общество

Из Фонда Президентских грантов Хабаровскому краю выделили 21 миллион рублей

Такова сумма господдержи для 13 проектов, поданных от региона
Ольга КИВА
Поделиться:
Из Фонда Президентских грантов Хабаровском краю выделили 21 миллион рублей ФОТО: Комитет по молодежной политике Хабаровского краяИз Фонда Президентских грантов Хабаровском краю выделили 21 миллион рублей ФОТО: Комитет по молодежной политике Хабаровского края
Изменить размер текста:

Итоги первого конкурса Фонда Президентских грантов 2019 года озвучили накануне. На получение господержки претендовали 94 проекта, однако по достоинству члены экспертной комиссии оценили только 13 из них. На реализацию инициатив из Фонда выделят более 21 миллиона рублей.

Как отметили в комитете по молодежной политике края, многие из проектов направлены на реализацию молодежных инициатив. Так, среди предложенных проектов выделили «Оружие победы», призванный повышать историческую грамотность молодежи в регионе. Еще одна оригинальная идея – это Дальневосточный фестиваль «Точка возврата», который будет реализован в течение этого года. На этой площадке кинематографисты-любители Дальнего Востока смогут реализовать свой творческий потенциал.

Отметим, что очередной грантовый конкурс стартует 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лес в Хабаровском крае лишили деревьев на 23 миллиона рублей
У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибыли
Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском крае
Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАО
В пожаре чуть не сгорели три жильца хабаровской многоэтажки
В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричество
Отважная продавщица в Комсомольске поплатилась за попытку спасти выручку
Деньгами и жильем обеспечили медиков в Комсомольске-на-Амуре
Черным лесорубам в Хабаровском крае присудили больше трех лет на двоих
Приезжий в Хабаровске оказался жертвой уличной поножовщины
Бедовая мамаша в Хабаровском крае рискует свободой из-за долгов перед детьми
В ЕАО закроют два железнодорожных переезда
Четырех пострадавших от пожара доставили в больницу в Хабаровском крае
В Хабаровске разыскивают жильцов расселяемых бараков
В Хабаровском крае запретили проезд большегрузов по нескольким автодорогам
Погода в Хабаровске на 4 июня 2019 года: днем до +23, без осадков
Незадачливый дачник в Комсомольском районе попался с зарослями конопли
Санитарная рубка деревьев под Хабаровском оказалась не совсем законной
Подростки в Хабаровском крае смогут заработать денег
Сладостями неизвестного происхождения торговали в школе Хабаровска
В Хабаровском крае и ЕАО выяснили, где живет больше всего должников-алиментщиков
Переломами костей несовершеннолетнего закончилась пьяная езда в Хабаровске
Пожар в Хабаровском крае: в огне погибли трое детей и их бабушка
Рассчитываться за проезд социальной картой в Хабаровске начнут в сентябре
Многодетным семьям в Хабаровском крае стало проще получить землю в собственность
Судоремонтному заводу в Хабаровском крае дадут второй шанс
Туристическую тропу обустроили в заповедных лесах Хабаровского края