2019-06-04T08:16:38+03:00
Экономика

В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричество

Чтобы осуществить задуманное, планируют потратить больше миллиарда рублей
Ольга КИВА
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В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричествоВ ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричествоФото: Михаил ФРОЛОВ
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На территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае планируют провести электричество. Этот ресурс необходим резидентам, работающим на площадках «Оремиф», «Иннокентьевка» и «Чныррах». На реализацию этого проекта планируют потратить больше 1,2 миллиарда рублей. Деньги выделят из федеральной казны.

Как сообщили в пресс-службе минвостокразвития, на данный момент уже закупили силовые трансформаторы, распределительные устройства, электрические шкафы и оборудование телемеханики. Технологическое оборудование планируют доставить в Николаевский район до сентября 2019 года. Работы по строительству линии электропередач закончат в 2020 году.

Отметим, что более дешевая электроэнергия от Николаевской ТЭЦ в несколько раз сократит расходы предприятий на электроснабжение. Это позволит резидентам ТОР гораздо эффективнее реализовывать инвестиционные проекты.

Напомним, на территории опережающего развития «Николаевск» сегодня работают семь резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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