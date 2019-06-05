2019-06-05T03:07:30+03:00
Общество

Биробиджанец газовым баллоном до смерти перепугал соседей

Бдительные жильцы пятиэтажки быстро организовали проверку в его квартире
Ольга КИВА
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Биробиджанец газовым баллоном до смерти перепугал соседейБиробиджанец газовым баллоном до смерти перепугал соседейФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Житель Биробиджана притащил в свою квартиру газовый баллон. По крайней мере, его соседи именно так и утверждают. Перепуганные жильцы пятиэтажки на улице Шолом-Алейхема быстро организовали проверку, вызвав «кого следует». Прибывшие сотрудники газовой службы, пожарной инспекции и полиции осмотрели жилье горожанина, но баллона не нашли.

- Специалисты убедились, что жильцам многоквартирника ничего не угрожает, но с биробиджанцем все-таки провели разъяснительную работу. Мужчине объяснили, что нарушать требования эксплуатации газовых приборов и правила пожарной безопасности нельзя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Подобные проверки проводят в городе с одной целью – не допустить трагедии. Жителям Биробиджана напоминают, что в частных домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях хранить газовые баллоны нельзя. За нарушение правил хранения и эксплуатации газовых баллонов полагается штраф от двух до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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