Хабаровским скейтерам подарили новую экстрим-площадку

СЕГОДНЯ 02:51 2019-06-05T03:06:21+03:00

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В Хабаровске на радость юных спортсменов построили еще один скейт-парк. Эта площадка находится в парке «Северный». Торжественная церемония открытия территории прошла, экстремалы уже обкатывают сооружения. Для спортсмены здесь установили рампы, горки и фан-боксы, на которых можно делать различные трюки. Все объекты, расположенные на площадке, выполнены из высокопрочного бетона.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, скейт-парк построили по многочисленным просьбам самих спортсменов. Начало работ пришлось на март. В общей сложности на обустройство экстрим-площадки потратили почти шесть с половиной миллионов рублей.

Отметим, что следующая в очереди площадка для отдыха - ледовая арена «Вулкан». Этот объект появится здесь же, в парке «Северный». Пока строительные работы приостановлены в связи с финансовыми трудностями инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU