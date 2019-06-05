Юбилейная «Амурчаночка» в Хабаровске собрала более 300 спортсменок

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-05T11:06:48+03:00

В этом году фестивалю художественной гимнастики исполнилось 10 лет

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В Хабаровске прошел ежегодный фестиваль художественной гимнастики «Амурчаночка». Этот год стал для мероприятия юбилейным – 10 лет назад прошли первые встречи спортсменок. Прошедшее событие больше походило на сочетание концерта, праздника и шоу. Главной наградой для участниц были аплодисменты зрителей.

- В этот раз на фестиваль приехали более 300 спортсменок от шести до 16 лет. Упражнения придумывали постановщики и тренеры. Совместно с гимнастками они находили новые, интересные решения. В некоторых номерах участвовали до 40 человек. Часть выступлений придумали сами спортсменки, - рассказали в СШ «Олимпия».

Отметим, что лучшими номерами на этом фестивале признали «Субботник в Олимпии», «Времена года», «Белое и черное», «Мы русские». Призы и подарки получили все участники фестиваля. К слову, на следующей неделе в Комсомольске-на-Амуре пройдет краевой турнир.

ИСТОЧНИК KP.RU