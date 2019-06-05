В Хабаровске массово «переодевают» разбитые дороги

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-05T11:37:59+03:00

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Дорожники в Хабаровске начали «переодевать» разбитые трассы в центре Хабаровска. Технику и рабочих уже направили на улицы Бондаря, Джамбула, Серышева, Тихоокеанскую и Волочаевскую, а также в переулок Кадровый. В целом в этом году планируют привести в порядок 34 объекта. Пока воплотить эти планы в жизнь мешает погода, однако дорожники стараются выполнить свою работу по максимуму, пока сохраняются хорошие метеоусловия.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в день удается привести в порядок 300 метров дороги. А когда погода позволяет, этот показатель увеличивается. Дорожники работают весь световой день без выходных.

Отметим, что в восстановлении дорог сейчас задействованы четыре подрядные организации. Все работы производят в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги». Завершить реконструкцию планируют до 20 октября. К слову, на сегодняшний день в порядок привели переулок имени Якова Дьяченко. На реконструкцию закрыты улицы Запарина, Выборгская и участок Краснореченской. Открыть по ним по автомобильное движение планируют осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU