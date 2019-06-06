2019-06-06T09:23:27+03:00
Общество

В Хабаровском крае смертность населения превышает рождаемость

За последние 10 лет это не единственный случай естественного прироста со знаком минус
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае смертность населения превышает рождаемостьВ Хабаровском крае смертность населения превышает рождаемостьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае озвучили данные по смертности и рождаемости населения. Печально, но факт, естественный прирост оказался со знаком минус. Так, в 2018 году в регионе родились 15 тысяч 107 человек, а умерли 17 тысяч пять человек. Разница составила минус одну тысячу 898 человек. Отрицательный показатель фиксируют не первый раз за последние 10 лет.

Как сообщили в Хабстате, в 2008 году была самая большая отрицательная разница между умершими и родившимися. Тогда показатель ровнялся минус двум с половиной тысячам человек. С 2012 по 2016 годы в регионе отмечали только положительную тенденцию, когда рождаемость превышала смертность. В 2017 году ситуация опять кардинально изменилась – умирать стали чаще, чем рождаться.

Отметим, что на сельском уровне разница между родившимися и умершими составляет минус 12 человек, а на городском – минус одна тысяча 886 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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