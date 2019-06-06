Международная посылка стала пропуском в тюрьму для хабаровчанина

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-06T09:55:37+03:00

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В Хабаровске вынесли приговор хабаровчанину, которого уличили в контрабанде наркотиков. Мужчина решил прикупить через интернет запрещенное вещество, ждал посылку из-за границы. Когда он отправился за отправлением на почту, его задержали.

- Из материалов дела следует, что заказ осужденный оформил в июне 2018 года. При обследовании содержимого коробки обнаружили наркотические средства, в том числе полусинтетические психоактивные вещества. Товар фигурант планировал сбывать через интернет-магазин, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной прокуратуры.

В итоге суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и в контрабанде запрещенных веществ. В качестве наказания служители Фемиды решили ограничить свободу злоумышленника. Он отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU