К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае построят дорогу

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-06T12:27:06+03:00

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В Хабаровском крае продолжается строительство дороги для «дальневосточных гектаров». Уже завершена разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в районе села Свечино Хабаровского района. К строительным работам планируют приступить к началу осени этого года. На эти цели выделили более 173 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Всего в районе села Свечино компактно расположено порядка 240 «дальневосточных гектаров». Большинство из них владельцы собираются использовать под личное подсобное хозяйство и развитие фермерства. После строительства дороги граждане смогут без труда добираться до своих земельных участков и в осваивать их.

Напомним, в Хабаровском крае 14 приоритетных территорий, где земля предоставлена в безвозмездное пользование. Речь идет о Хабаровском, Комсомольском, Бикинском, Советско-Гаванском, Николаевском и имени Лазо районах.

До 2020 года инфраструктуру планируют создать в районе села Кругликово района имени Лазо, сел Краснознаменка, Елабуга, Свечино Хабаровского района. По предварительным подсчетам, на дороги потребуется более 486 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU