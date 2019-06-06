2019-06-06T12:27:06+03:00
Общество

К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае построят дорогу

Работы начнутся уже осенью этого года
Владимир ЗЕНКОВ
Поделиться:
К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае построят дорогуК «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае построят дорогуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается строительство дороги для «дальневосточных гектаров». Уже завершена разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в районе села Свечино Хабаровского района. К строительным работам планируют приступить к началу осени этого года. На эти цели выделили более 173 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Всего в районе села Свечино компактно расположено порядка 240 «дальневосточных гектаров». Большинство из них владельцы собираются использовать под личное подсобное хозяйство и развитие фермерства. После строительства дороги граждане смогут без труда добираться до своих земельных участков и в осваивать их.

Напомним, в Хабаровском крае 14 приоритетных территорий, где земля предоставлена в безвозмездное пользование. Речь идет о Хабаровском, Комсомольском, Бикинском, Советско-Гаванском, Николаевском и имени Лазо районах.

До 2020 года инфраструктуру планируют создать в районе села Кругликово района имени Лазо, сел Краснознаменка, Елабуга, Свечино Хабаровского района. По предварительным подсчетам, на дороги потребуется более 486 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В администрации Комсомольска строят грандиозные планы на квадратные метры
В Хабаровском крае раскрыли секрет телепортации вещей между гаражами
Опасную столовую опечатали в Хабаровске среди бела дня
Утонувшую машину с человеком внутри нашли в карьере с водой в Комсомольске
Международная посылка стала пропуском в тюрьму для хабаровчанина
В Хабаровском крае смертность населения превышает рождаемость
Форум «Амур» открывает свои двери для участников в Хабаровском крае
«Тайга в объективе» покажет прелести заповедного леса в Хабаровском крае
Из домов Хабаровска на две недели исчезнет горячая вода
Топливо уже начали завозить в северные районы Хабаровского края
В карьере с водой в Комсомольске вместе с машиной мог утонуть человек
Из-за взятки чиновник в Комсомольске лишился свободы, а бизнесмен денег
Хабаровские дети креативно напомнили взрослым об экологических проблемах
Женщине и ребенку после автоаварии в Хабаровске понадобилась помощь врачей
Бизнесмены в Хабаровском крае опасаются за лицензии на продажу алкоголя
Чиновники в Комсомольске устроят тотальную чистку городских улиц
В Хабаровске искали должников, а нашли беглого вора в розыске
Волна краж прокатилась по гостиницам, кафе и магазинам Хабаровска
Погода в Хабаровске на 6 июня 2019 года: днем до +22, дождливо
Ломился за чужими вещами и в итоге признался в краже велосипеда невезучий биробиджанец