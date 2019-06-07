Хабаровчане массово жалуются на холодную горячую воду

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-07T10:55:09+03:00

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Жители Хабаровска массово жалуются на горячую воду, точнее, на ее слишком уж низкую температуру. Из сообщений горожан ясно, что из крана вместо долгожданной горячей идет только холодная вода. Такое явление наблюдают в нескольких микрорайонах города сразу после проведения гидравлических испытаний на магистральных сетях.

- Одной из причин пока называют порывы на трубопроводах. На сегодняшний день диспетчеры принимают по 20-30 звонков. Сегодня утром обращения поступили от собственников домов, расположенных по улицам Гагарина, Осетинской, Покуса. При этом жители поселка Горького рассказали, что им приходится полчаса сливать холодную воду, чтобы дождаться горячей, а приборы учета в это время насчитывают использованные кубометры, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на сегодняшний день зафиксировано более 60 повреждений на трубопроводах. Энергетики устраняют неисправности. За причиненные неудобства собственникам пообещали сделать перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU