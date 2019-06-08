В Хабаровском краевом музыкальном театре новый директор

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-08T10:54:37+03:00

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В соответствии с подписанным приказом министра культуры Хабаровского края Александра Федосова на должность исполняющего обязанности директора Хабаровского краевого музыкального театра назначен Константин Зайнулин, сообщила пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.

7 июня Константин Зайнулин был представлен коллективу крупнейшего на Дальнем Востоке профессионального музыкального театра. Ранее новый руководитель занимал должность заместителя генерального директора крупного театрально-концертного объединения в Сочи.

На встрече с коллективом Константин Александрович отметил, - Я счастлив стать частью этого профессионального коллектива. Хабаровский музыкальный театр – это театр с богатыми традициями. Мы должны сохранить ту творческую планку и преумножить те достижения, которые театр сформировал за свою почти столетнюю историю.

Главную цель в своей работе Константин Зайнулин сформулировал просто, - Все билеты должны быть проданы. Это значит, что в ближайшее время театр ждут перемены в подходах к рекламе, маркетингу, связям с общественностью и в позиционировании.

Концепция развития театра, предлагаемая новым руководителем, будет представлена в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU