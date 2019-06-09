Хабаровских байкеров благословили перед грандиозным мотопробегом

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-09T10:32:15+03:00

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В главный храм Хабаровска пожаловали байкеры из клуба «Ночные волки». Они готовятся к мотопробегу «Гольфстрим Run», который начнется во Владивостоке и закончится в Севастополе. 10 тысяч километров пути мотоциклисты собираются преодолеть за 30 дней. Накануне грандиозного заезда байкеры посетили Спасо-Преображенский кафедральный собор.

- Визит в храм состоялся 7 июня. Экскурсию для гостей провел руководитель миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Софроний. Посетителям рассказали о главном соборе, самом городе и крае. Также участников мотопробега благословили на дальнейшее путешествие, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим, что кроме хабаровских байкеров в мотопробеге также участвуют мотоциклисты из Нижнего Новгорода, Тулы, Пушкино, Белгорода, Балахны и Москвы. При этом во время заезда к ним присоединятся участники из других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU