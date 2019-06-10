СЕГОДНЯ 02:33 2019-06-10T03:18:02+03:00

Людей живыми вытащили из машины, опрокинувшейся на улице Волочаевской в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 9 июня, случилась жуткая дорожная авария. Ночью машина Toyota Mark II двигалась по улице Волочаевской, но в какой-то момент водитель не справился с управлением. Как результат - иномарка врезалась в световую опору, после этого автомобиль перевернулся на крышу.

Как сообщил информированный источник, в происшествии пострадали три человека - водитель и пассажиры. Люди чудом выжили в жуткой аварии. Автолюбитель на момент происшествия был трезв. Он сильно ударился лицом, получил травму грудной клетки. У одного из пассажиров диагностировали перелом стопы и голени, разрыв сухожилий пальца, ушибленную рану височной области. Второй пассажир отделался ушибами мягких тканей головы, ушибами и ссадинами поясничной области.

В отношении водителя составили административный протокол. Как выяснилось позже, водительских прав у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU