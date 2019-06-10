СЕГОДНЯ 05:07 2019-06-10T06:33:20+03:00

Миграцию между Хабаровским краем и КНР обсудили в провинции Цзилинь Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В КНР прошла встреча по вопросам безопасности о принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности провинции Цзилинь и в Хабаровском крае. В обсуждении участвовал начальник УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Дмитрий Ильичев. Он отметил, что преступность мешает социально-экономическому, политическому и культурному развитию двух стран. Однако исправить ситуацию помогут только согласованные действия обеих сторон.

- На встрече участники диспута обсудили вопросы обмена информацией в области контроля за выездом и въездом граждан России и КНР. Также стороны коснулись нюансов расследования преступлений в сфере миграции и пресечения незаконной миграции граждан двух стран, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время визита делегаты-дальневосточники посетили Центр Управления общественной безопасности по городу Чанчунь, Цзилиньский Полицейский Институт и отделение въезда-выезда за границу. Также гости побывали в отделе полиции города Дуньхуа и посетили местную достопримечательность - Дворец Императора Маньчжурии. В завершение встречи делегаты выразили благодарность вице-губернатору провинции Цзилинь и руководству Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики за приглашение посетить провинцию.

ИСТОЧНИК KP.RU