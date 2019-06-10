Пропущенные школьные уроки наверстывают осужденные в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:52 2019-06-10T06:52:21+03:00

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В Хабаровском крае сдают экзамены осужденные – всего 158 человек. Они ученики девятого, 11 и 12 классов школ и учебных пунктов, расположенных на территории исправительных колоний региона. Отметим, что многие обитатели мест заключения имеют несколько классов образования или вовсе не ходили в школу.

- Осужденным предоставили возможность получить базовое образование. Для этого при исправительных учреждениях в регионе организовали вечерние школы и учебно-консультационные пункты. За парты в обязательном порядке садятся те, кому нет 30 лет. Не отказывают в обучении и осужденным более старшего возраста, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Образование поможет осужденным адаптироваться в обществе после освобождения и найти работу. При этом лишенные свободы могут не только получить школьное образование, но и поступить в профессиональные образовательные учреждения и даже вузы. Отметим, что из 158 выпускников этого года двое осужденных решились сдать ЕГЭ. Они планируют поступить в высшие учебные заведения, поэтому к экзаменам готовились усердно.

ИСТОЧНИК KP.RU