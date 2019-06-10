Хабаровские дорожники обновляют дороги раньше срока и себе в убыток

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-10T12:02:38+03:00

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В Хабаровске подрядчики досрочно сдают отремонтированные дороги. Они уже отчитались о «переодетых» переулках Якова Дьяченко, Кадрового, Конечного, а также на улице Бондаря. В очереди на обновление на сегодняшний день 33 улицы. С этой работой справляются четыре подрядные организации.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дорожники работают по удлиненному графику – начало в восемь часов утра, а окончание поздно вечером. На сегодняшний день работы продолжаются на улицах Волочаевской, Тихоокеанской и Калинина.

Отметим, что в краевой столице пока решают вопрос с поставками битума. Ранее материал выпускали на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, однако организация закрыла производство. Теперь дорожникам приходится закупать битум в Омске и Ангарске по 34 тысячи рублей за тонну. При этом в сметах на выполнение работ указана стоимость в 29 тысяч рублей. Это значит, что качественно выполнив условия национальной программы, дорожное предприятие Хабаровска снова сработало себе в убыток.

ИСТОЧНИК KP.RU