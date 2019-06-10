2019-06-10T12:03:12+03:00
Общество

К ноябрю 2019 года в Хабаровске собираются сдать еще один долгострой

Свои квартиры в микрорайоне «Казачья гора» дольщики ждут больше 10 лет
Ольга КИВА
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К ноябрю 2019 года в Хабаровске собираются сдать еще один долгостройК ноябрю 2019 года в Хабаровске собираются сдать еще один долгостройФото: Законодательная дума Хабаровского края
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В Хабаровске проинспектировали долгострой в микрорайоне «Казачья гора». Дольщики ждут своих квартир больше 10 лет. Однако за это время объект переходил от одного застройщика к другому, но по сей день объект так и не довели до ума. Последний застройщик пообещал, что многоквартирник сдадут к 1 ноября этого года.

- Во время посещения объекта проверяющие увидели, что строительные работы в доме №2 на улице Тихоокеанской ведутся. Помимо 22-квартирного жилого дома, строительный объект включает гараж и четырехэтажную пристройку административного здания. Начала стройку в 2011 году Финансово-строительная компания «Мыс», которая позже обанкротилась. Потом за достройку взялась организация «СамCтрой», теперь за объект отвечает компания «Внутренние инженерные системы», которую в ходе конкурсных работ подыскала администрация города, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Отметим, в краевой столице планируют довести до ума еще один долгострой на улице Льва Толстого. К его достройке приступят после завершения работ на объекте, расположенном на улице Павла Морозова. Это произойдет предположительно в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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