2019-06-10T12:41:33+03:00
Общество

Не хотел платить штраф и требовал вернуть свободу перемещения упрямый комсомольчанин

Выпустили мужчину из страны только после полной оплаты долга
Ольга КИВА
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Не хотел платить штраф и требовал вернуть свободу перемещения упрямый комсомольчанинНе хотел платить штраф и требовал вернуть свободу перемещения упрямый комсомольчанинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Комсомольска-на-Амуре пришел к судебным приставам и требовал вернуть ему свободу перемещения. Мужчина собирался на отдых за границу, вот только из-за долгов он вынужден был остаться в России. Его право на выезд за пределы Родины ограничили в связи с неоплаченным уголовным штрафом в сумме 200 тысяч рублей.

- Должнику разъяснили, что об отдыхе за рубежом придется забыть, пока долг не будет оплачен полностью. Ранее горожанина предупреждали о последствиях неуплаты, но добровольно тот не собирался отдавать деньги, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чтобы все-таки отдохнуть за пределами Родины, мужчина поспешил раздобыть нужную сумму и быстро внес оплату целиком. После этого ему вернули долгожданную свободу перемещения, прекратив исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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